Elle Fanning ryktes å ha rollen som Effie Trinket i The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

HQ

Vi har rutinemessig rapportert om planene for den neste The Hunger Games -filmen, og noterte så sent som i forrige uke at filmen har til hensikt å ha premiere på kino i november 2026. Nå, etter hvert som filmen skrider frem og fortsetter å nærme seg produksjonsstart, har en rapport kommet ut og avslørt hvem som skal ta på seg oppgavene til en yngre Effie Trinket.

Karakteren som tidligere ble spilt av Elizabeth Banks i hovedserien, vil tilsynelatende bli gitt til Elle Fanning, med The Complete Unknown og The Great stjernen satt til å utforske livet hennes før hun ble ansett som eskorte for District 12s hyllester.

Denne informasjonen kommer fra Nexus Point News, som sier at denne yngre Effie vil få i oppgave å være stylist for sin yngre søster Prosperina, et medlem av Haymitch Abernathys team, med dette er karakteren som tidligere ble spilt av Woody Harrelson og hovedstjernen i dette prequel-prosjektet.

For øyeblikket ser det ut til at Charlie Plummer vil ta på seg Haymitch-ansvaret, mens Ralph Fiennes kan komme til å spille den middelaldrende President Coriolanus Snow.