Elle Fanning, Troy Baker og Shioli Kutsuna blir med Hideo Kojima på scenen under Death Stranding 2 Game Premiere

HQ

Nå som Nintendo Switch 2 og Mario Kart World er her, er det neste store videospillet å se frem til uten tvil Kojima Productions' Death Stranding 2: On the Beach. Den etterlengtede oppfølgeren debuterer på PS5 26. juni, og med det i vente kan vi forvente at spillet får en fremtredende plass denne uken som en del av Summer Game Fest/Not-E3-prosedyrene.

Som tidligere bekreftet, vil Death Stranding 2 World Tour starte i Los Angeles med et Game Premiere -arrangement med Hideo Kojima og noen få stjerner. Når det gjelder hvem disse stjernene er, vet vi nå at arrangementet vil omfatte et panel med Elle Fanning, Troy Baker, Shioli Kutsuna og Woodkid, som alle har roller eller et engasjement i prosjektet.

Game Premiere vil skje 9. juni kl. 15:00 BST / 16:00 CEST, og det vil til og med inneholde "den første live gameplay-demoen av tittelen noensinne!"