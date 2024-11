Elon Musk ble nettopp den beste Diablo IV spilleren i verden.

HQ

Til tross for en timeplan som sannsynligvis er fullpakket med aktiviteter knyttet til den eksentriske gründerens tre store selskaper - X, SpaceX og Tesla - klarer Elon Musk fortsatt å finne tid til avslapning og spilling. Tilsynelatende er en av hans største interesser for øyeblikket å drepe demoner i Diablo IV, som han nylig delte via et innlegg på X, og stolt viste frem sin fullføring av Artificier's Pit på i underkant av to minutter.

Denne bragden er ikke bare imponerende, men gjør ham også for tiden til den beste Diablo IV -spilleren i verden. Hvordan han klarer å finne tid til dette, er det ingen som vet.

Hva er din beste tid i Artificier's Pit?