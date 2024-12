Elon Musk blir kastet ut av Path of Exile 2 for å spille "for godt"

HQ

Elon Musk har vært for god på Path of Exile 2- faktisk så god at spillet ikke hadde noe annet valg enn å sparke ham ut. Etter å ha dominert Diablo 4 med sine vanvittige ferdigheter, gikk Musk over til det nye action-RPG-spillet fra Grinding Gear Games, bare for å bli straffet for sine høye handlinger per minutt (APM) i spillet. I en tweet som forbløffet fansen, delte Musk et skjermbilde som viste at spillet startet ham for å "utføre for mange handlinger for raskt." Ingen makroer, ingen juks - bare ren Musk-nivå spilling.

Administrerende direktør for Tesla, SpaceX og snart kommende videospillmogul var tydelig misfornøyd. "Og straffen for for mange klikk/sek er at du blir henrettet umiddelbart! Jeg tror dette vil bli patchet." Musk skrev, kanskje i håp om at utviklerne ville slutte å behandle ham som en overmektig sjefskamp. Musk sørget også for å presisere at han ikke bare spilte spillet; han dominerte, og kalte Path of Exile 2 for en "hall of famer" - og det er tydeligvis et problem for spillets servere.

Som om det ikke var nok å drive milliardbedrifter og sende raketter til verdensrommet, virker Musk fast bestemt på å erobre ARPG-verdenen. Men nå ser det ut til at han må vente på en oppdatering før han kan fortsette terrorregimet sitt. Vil Path of Exile 2 lytte til milliardærspilleren, eller vil spillambisjonene hans møte en veisperring? Det vil bare tiden (og kanskje en ny patch) vise.

Hva synes du - bør Musk få lov til å fortsette å sparke rumpe, eller er det på tide med en nerf?