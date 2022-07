Elon Musk vil ikke kjøpe Twitter likevel

HQ

Mot slutten av april bekreftet Elon Musk at han ønsket å kjøpe Twitter for 400 milliarder kroner, noe som satte fyr på de allerede brennhete diskusjonene. Ting har ikke akkurat roet seg siden den gang, så det var vel bare et spørsmål om tid før kveldens annonsering kom.

For etter en god stund med rykter om at partene har kranglet om ulike detaljer avslører Elon Musk at han ønsker å trekke seg fra Twitter-oppkjøpet. Du kan være veldig sikker på at Twitter kommer til å gjøre et forsøk på å tvinge gjennom avtalen i retten, men nå er det i alle fall klart at Musk angrer veldig på det han har satt igang.