Elsa Bloodstone blir med på Marvel Rivals -listen så snart som fredag
Den monsterjagende duellisten vil bringe et arsenal av våpen og feller til spillet.
Tungvektskampen mellom Overwatch og Marvel Rivals fortsetter. Førstnevnte feirer nylig suksess for øyeblikket, men sistnevnte har ikke tenkt å vente rundt og gi opp for mye terreng.
Vi sier dette som nå den neste karakteren som skal bli med på Marvel Rivals -listen har nå fått en fast lanseringsdato, og det er veldig, veldig snart. Monsterjegeren Elsa Bloodstone vil komme inn i helteskytteren så snart som 13. februar, altså denne fredagen.
Når det gjelder hva denne karakteren vil tilby, forklarer beskrivelsen: "Oppvokst blant legender og smidd i blod, går Elsa Bloodstone inn i Marvel Rivals som en nådeløs monsterjeger med uovertrufne instinkter. Hun er en mesterlig duellant og har et arsenal av våpen, dødelige feller og kraften til å vende jakten mot fiendene sine - noen ganger tilkaller hun til og med monstre til å kjempe ved sin side.
"Elsa følger i sin fars fotspor og trives der farene lurer. Byttet hennes unnslipper henne aldri lenge ... for ingenting unnslipper en Bloodstone lenge."
For å få en smakebit av Elsa Bloodstone i aksjon, sjekk ut karaktertraileren nedenfor.