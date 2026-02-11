Elsa Bloodstone blir med på Marvel Rivals -listen så snart som fredag

HQ

Tungvektskampen mellom Overwatch og Marvel Rivals fortsetter. Førstnevnte feirer nylig suksess for øyeblikket, men sistnevnte har ikke tenkt å vente rundt og gi opp for mye terreng.

Vi sier dette som nå den neste karakteren som skal bli med på Marvel Rivals -listen har nå fått en fast lanseringsdato, og det er veldig, veldig snart. Monsterjegeren Elsa Bloodstone vil komme inn i helteskytteren så snart som 13. februar, altså denne fredagen.

Når det gjelder hva denne karakteren vil tilby, forklarer beskrivelsen: "Oppvokst blant legender og smidd i blod, går Elsa Bloodstone inn i Marvel Rivals som en nådeløs monsterjeger med uovertrufne instinkter. Hun er en mesterlig duellant og har et arsenal av våpen, dødelige feller og kraften til å vende jakten mot fiendene sine - noen ganger tilkaller hun til og med monstre til å kjempe ved sin side.

"Elsa følger i sin fars fotspor og trives der farene lurer. Byttet hennes unnslipper henne aldri lenge ... for ingenting unnslipper en Bloodstone lenge."

For å få en smakebit av Elsa Bloodstone i aksjon, sjekk ut karaktertraileren nedenfor.