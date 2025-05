Embark kunngjør The Finals Major 2025, satt til DreamHack Stockholm

HQ

Embark StudiosEmbark, den svenske utvikleren og skaperen av The Finals, har kunngjort en massiv turnering på slutten av året. Arrangementet finner sted på DreamHack Stockholm mellom 28. og 29. november, og vil bli kjent som The Major 2025 og vil se de beste The Finals -lagene fra hele verden delta og kjempe om en del av en premiepott på $ 100,000.

I kunngjøringsinnlegget blir vi fortalt at 16 lag vil delta på det svenske arrangementet, og at kvalifiseringene for det vil begynne så snart som i september. Disse vil være åpne for alle og vil luke ut de beste fra EMEA, NA og APAC, med de beste troppene som går videre til de lukkede kvalifiseringskampene, som vil bli sendt live og vil avgjøre de 16 vaktlistene som lander en plass på det fysiske arrangementet i november.

Ytterligere informasjon har ikke blitt delt ennå, men vi får beskjed om å forvente flere nyheter etter hvert som vi stadig kommer nærmere og nærmere september.