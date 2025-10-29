Embark Studios vil fortsette å lage flerspillerspill, til tross for risikoen

HQ

Det er risikabelt å kaste ut et live-service-spill i dag. Selv med spennende gameplay, flott grafikk og en vanedannende loop, kan du finne folk som fortsatt holder seg til sine gamle flerspillerfavoritter og nekter å gi en ny tittel en sjanse. Embark Studios, utvikleren bak ARC Raiders og The Finals, har imidlertid ingen planer om å droppe flerspillerformatet.

I et intervju med The Game Business nylig sa Embark-sjef Patrick Soderlund at flerspiller "bare ligger i vårt DNA". Han sa at selv om fremtidige spill kanskje ikke nødvendigvis er online på samme måte som The Finals eller ARC Raiders, vil studioet holde seg til det det vet.

Soderlund beskrev et konsept med "mye mer kant til det" enn Embarks tidligere arbeider. Studioet har også et annet prosjekt på gang, men Soderlund sørget for å ikke røpe noen veldig saftige detaljer.

Akkurat nå er fokuset på ARC Raiders, men det er interessant å vite at Embark ikke bare legger alle eggene sine i en kurv og håper at ett av spillene deres vil fortsette å betale regningene for alltid. Ved å eksperimentere med nye ideer og lansere nye spill kan studioet holde seg friskt, noe som kan være nøkkelen til å skape gode flerspilleropplevelser i dette mettede markedet.