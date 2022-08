Embracer eier nå Eidos-Montréal og Crystal Dynamics

HQ

Tidligere i år avslørte Embracer Group at de ville kjøpe de tidligere Square Enix-eide studioene Eidos-Montréal og Crystal Dynamics, samt rettighetene deres til blant annet Tomb Raider og Deus Ex.

Det tar imidlertid tid å gjennomføre avtaler av denne størrelsesorden, og siden den gang har de jobbet med å ro handelen i land, og nå er det gjort. Embracer har via en pressemelding avslørt at oppkjøpet av de to studioene er formelt fullført. Dette betyr at over 50 immaterielle rettigheter nå tilhører Embracer, inkludert Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain og Thief.

Vi vet at Crystal Dynamics jobber med et nytt Tomb Raider og at de samarbeider med The Initiative på Perfect Dark, men hva Eidos-Montréal skal gjøre videre er ennå ikke kjent, selv om det går rykter om en Marvel-avtale.