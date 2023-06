Embracer Group legger ned flere studioer og sier opp mange ansatte

HQ

Mange av oss har bare ledd og gjort narr av Embracer Group for å ha kjøpt opp vanvittig mange spillstudioer de siste årene. Det gjelder blant annet Borderlands-skaperne hos Gearbox, Tomb Raider-teamet hos Crystal Dynamics, Metros 4A Games og mange andre talentfulle skapere. Det er imidlertid ikke morsomt lenger.

Lars Wingefors, en av grunnleggerne av og administrerende direktør i Embracer Group, har nemlig publisert et åpent brev der han avslører at selskapet kommer til å foreta en alvorlig omstrukturering, og at den starter i dag. I tilfelle du er forvirret: Omstrukturering er bare et finere ord for oppsigelser og nedleggelse av studioer, noe Wingefors går nærmere inn på i brevet:

"Tiltakene vil omfatte, men ikke være begrenset til, stenging eller avhending av noen studioer og avslutning eller pause i noen pågående spillutviklingsprosjekter. Det vil også omfatte reduserte utgifter til andre kostnader enn utvikling, som overhead og andre driftskostnader. Vi kommer til å redusere tredjeparts publisering og legge større vekt på intern IP og øke den eksterne finansieringen av spill med stort budsjett.

Han går imidlertid ikke nærmere inn på detaljer, så vi vet ikke hvilke studioer som vil bli mest berørt av dette. Heldigvis har Crystal Dynamics sagt at de er ganske trygge, ettersom det nye Tomb Raider-spillet med Amazon og samutviklingen av Perfect Dark vil fortsette. Dambuster vil definitivt heller ikke bli lagt ned takket være Dead Island 2s store suksess og planen om å lage et tredje zombiespill. Jeg tviler sterkt på at det samme kan sies om Aspyr og Saber Interactives problemfylte Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, men det vil tiden vise.

Bare forbered deg på å høre om mange nedleggelser og oppsigelser de neste ukene og månedene, ettersom flere skuffende spillutgivelser og et stort partnerskap som gikk i vasken i siste liten kostet Embracer milliarder.