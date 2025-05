Embracer krediterer Kingdom Come: Deliverance II for sterkt salg, og lover 76 utgivelser i løpet av regnskapsåret 25/26

HQ

Embracer Group avslørte i en ny finansiell oppdatering at Kingdom Come: Deliverance II var en stor vinner for selskapet i avslutningen av FY24/25, og at det er noen store planer for neste regnskapsår.

For det første, med støtte fra den enorme suksessen Kingdom Come: Deliverance II, økte Embracer Group nettoomsetningen med 19 % i det siste regnskapsåret. Den organiske veksten innen mobil økte til 30 % på årsbasis, og med planer om å skille ut Coffee Stain Group, har Embracer fortsatt tro på fremtiden.

I tillegg er det de nevnte 76 spillene som er planlagt for neste regnskapsår. Det inkluderer Marvel 1943: Rise of Hydra, Killing Floor 3, Reanimal, Metal Eden, Gothic 1 Remake, Deep Rock Galactic: Rogue Core, et nytt SpongeBob SquarePants-spill og 68 andre titler. Vi får se hvor mange av disse spillene som faktisk kommer ut i løpet av året, men Embracer lover at det vil være fokus på kvalitet mer enn kvantitet, til tross for at antallet titler er så stort.