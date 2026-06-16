EMEA Masters Vår 2026: Galions beseirer Solary overbevisende i finalen

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Midt i virvaret av pågående e-sportarrangementer har du kanskje gått glipp av finalen i EMEA Masters Spring 2026-turneringen, et andre-nivå- League of Legends -arrangement der de beste av de beste fra de regionale ERL-divisjonene kjempet mot hverandre i håp om å vinne trofeet.

Den siste kampen i turneringen fant sted i går kveld, 15. juni, da finalen ble avholdt og Galions og Solary møttes. Det endte med en ganske overbevisende seier for Galions, da laget knuste Solary med 3-0, noe som bygget videre på at de også hadde knust henholdsvis Eintracht Spandau og Misa Esports i semifinalen og kvartfinalen med 3-0. betyr det at Galions i løpet av hele turneringen bare tapte ett kart, tilbake i gruppespillets vinnerkamp mot G2 Nord.

Når det gjelder hva som venter for Galions og Tier 2 League of Legends, vil sommersesongen snart være i gang.