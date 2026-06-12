EMEA Masters Vår 2026: Here – her er kampoppsettet for de fire gjenværende kampene i gruppespillet

HQ

League of Legends EMEA Masters Spring 2026-turneringen er i full gang, og andre divisjon er i ferd med å avslutte gruppespillet. Det er bare fire kamper igjen før all oppmerksomhet rettes mot sluttspillet, og i den forbindelse er du kanskje nysgjerrig på de åtte gjenværende lagene og hvordan kampoppsettet ser ut.

For det første vet vi med sikkerhet, siden de vant vinnersiden i sine respektive grupper, at UCAM Esports Club, Los Heretics, Galions og Solary allerede har sikret seg en plass i sluttspillet, men de fire siste plassene går til vinnerne av kampene nedenfor.

EMEA Masters Spring 2026 12. juni-kamper:



Misa Esports mot E WIE EINFACH kl. 16:00 BST/17:00 CEST



G2 Nord mot WLGaming kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Forsaken mot Karmine Corp Blue kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Eintracht Spandau mot Anubis Gaming kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Når disse kampene er avsluttet, vil sluttspilltreet bli satt, og turneringen avsluttes 15. juni, noe som betyr at det blir sluttspill mellom 13. og 15. juni.