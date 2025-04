Emma Frost er den siste Vanguard som har sluttet seg til Marvel Rivals

HQ

Emma Frost har vært ryktet en stund for Marvel Rivals, og nå har vi en offisiell bekreftelse på hennes utseende og evner i en ny trailer for spillet.

Mens Frosts design absolutt kommer til å appellere til en viss type Marvel Rivals -spiller, ser vi utover utseendet til den hvite dronningen viser oss det som ser ut som en ganske sterk Vanguard. Med et styrket helsebasseng og et sterkt vanlig angrep, er Frost ikke redd for å bli sittende fast i kampene.

Isskjoldet hennes kan beskytte både henne selv og lagkameratene, og hun kan også omslutte seg selv med is, slik at hun får tilgang til noen slagkraftige nærkamper samt en chokeslam etterfulgt av et spark. Perfekt for å kaste folk ned fra avsatser.

Hennes ultimate evne gjør AoE-skade i tillegg til å trekke folk inn mot henne, noe som utvilsomt vil ha noen gode synergier med resten av Marvel Rivals -listen. Sjekk ut spillingen hennes nedenfor: