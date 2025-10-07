HQ

Yorgos Lanthimos og Emma Stone samarbeider igjen i Bugonia, som nylig har avslørt sin andre og siste trailer i forkant av lanseringen senere denne måneden. Etter å ha jobbet sammen på The Favourite, Poor Things og Kinds of Kindness, gir skuespilleren og regissøren oss nå en historie om en høytfungerende administrerende direktør som er i sentrum for en utenomjordisk konspirasjon.

I den nye traileren ser vi Stones rollefigur etter at hun har blitt kidnappet av Jesse Plemons og hans medsammensvorne. Plemons tror at Stone er et romvesen, og får henne til å innrømme det i en mikrofon i løpet av traileren.

Selv om Bugonia har premiere senere denne måneden, er det allerede noen som har fått med seg filmen, og anmeldelser er ute i det fri, så hvis du vil gå inn helt i blinde, bør du være klar over at det finnes inntrykk. Hvis du selv vil se om Emma Stone virkelig er et romvesen, kan du finne Bugonia på utvalgte kinoer fra 24. oktober, og overalt fra 31. oktober.