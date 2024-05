Emma Stone og Jesse Plemons skal samarbeide med Yorgos Lanthimos om nok en film

Det er noen få regissør-skuespiller-kombinasjoner som vi er vant til. Martin Scorsese og Robert DeNiro, Tim Burton og Johnny Depp, Wes Anderson og Bill Murray, listen er liten, men den er lang. Det er kanskje på tide å legge Yorgos Lanthimos og Emma Stone til denne listen.

Collider bemerker at Lanthimos og Stone vil slå seg sammen igjen (etter The Favourite, Poor Things, og den kommende Kinds of Kindness) for en annen utflukt, denne gangen kjent som Bugonia. Det er ennå ikke sagt noe om hva denne filmen vil handle om, og siden det er en Lanthimos-film, bør vi nok vente på et offisielt synopsis eller en trailer før vi spekulerer, men vi vet at en annen nyere Lanthimos-veteran også vil være en del av rollebesetningen.

Jesse Plemons har også blitt hyret inn til dette kommende prosjektet, og i likhet med Stones rolle i filmen er det uklart hvilken karakter de to stjernene skal spille. Forhåpentligvis får vi mer informasjon på Bugonia snart, ettersom det har blitt avslørt at filmen skal spilles inn i juli, uten tvil med en lansering i 2025 i tankene.