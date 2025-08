En annen analytiker mener Grand Theft Auto VI vil selge for $ 100

HQ

Mens ventetiden på Grand Theft Auto VIs utgivelse i mai 2026 fortsetter, spår flere analytikere hvor mye Rockstar har brukt på spillet, og hvor mye vi forventes å bruke når det til slutt lander i hendene våre.

De siste spekulasjonene kommer fra to analytikere: Louise Wooldridge fra Ampere Analysis og Michael Pachter fra Wedbush Securities. I en samtale med The Telegraph gjentar de den høye forventningen til spillet, i tillegg til at det sannsynligvis blir utrolig dyrt å lage.

Pachter forventer en høy pris, men tror fortsatt at spillet vil være enormt lønnsomt. "Jeg forventer et prispunkt på $ 100 for spillet. Spillet vil være enormt lønnsomt. Det vil sannsynligvis generere 10 milliarder dollar i løpet av levetiden og ytterligere 500 millioner dollar årlig fra GTA Online, " sa han.

Pachters estimat for utviklingskostnadene for GTA VI skyver det utover 1,5 milliarder dollar, inkludert markedsføring. Budsjettintervallestimater for Grand Theft Auto VI har vært i ballparken $ 1- $ 2 milliarder dollar en stund, men det er verdt å merke seg at det ikke er noen konkrete bevis for dette tallet, og det ville være forvirrende hvis det skulle nå de høyere estimatene, selv med tanke på forventning og utviklingsrørledningen.

Når det gjelder prispunktet på $ 100, har forskjellige analytikere veid inn, med de fleste som peker mot GTA VI som velger et billigere, grunnleggende prispunkt. Vi har sett Nintendo gå for $ 80-spill, og møte mye kritikk. Foreløpig har Xbox trukket seg tilbake på $ 80, og EA har sagt at de heller ikke vil hoppe til det prispunktet akkurat nå. Å se GTA VI lanseres til en base på $ 100 kan være for mye, men spillet vil sannsynligvis ha utgaver som vil koste mer enn $ 100, en strategi som er vedtatt av mange andre moderne spill.

Grand Theft Auto VI GTA VI er planlagt å lanseres 26. mai 2026 for PS5 og Xbox Series X / S.