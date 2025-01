En annen medaljevinner fra Paris 2024 viser hvor ødelagt bronsemedaljen hans er: "Skandaløst? Ja, det er det. Overraskende? Ikke i det hele tatt"

HQ

For noen dager siden rapporterte vi at noen av de olympiske medaljevinnerne i Paris opplevde at medaljene deres forvitret raskt. Det så ut til å gjelde bare bronsemedaljene: Etter bare noen få måneder, eksponert for luft, fuktighet og venners og familiers fingre, var medaljene så forringet at den franske svømmeren Yohann Ndoye Brouard spøkte med at det så ut som "Paris 1924".

Det var ikke et enkeltstående tilfelle. For noen dager siden publiserte også den spanske bokseren Enmanuel Reyes Plá et bilde av bronsemedaljen sin på LinkedIn. "Da jeg vant medaljen min i Paris 2024, hadde jeg aldri forestilt meg at jeg måtte søke på internett for å finne ut hvordan jeg skulle ta vare på den. Men her er vi."

"Skandaløst? Ja, selvfølgelig. Overraskende? Ikke i det hele tatt. Som idrettsutøvere er vi vant til å møte utfordringer i ringen, men vi trodde aldri at den virkelige utfordringen ville komme etter seieren", og la til at det ikke handler om forfengelighet, men om å "beskytte det som symboliserer kollektiv innsats: min, lagets og alle som trodde på meg", som skal "vare for alltid".

Allerede i august la organisasjonskomiteen for Paris 2024 merke til at mange bronsemedaljer ble forringet, og sa at "Medaljene er de mest verdifulle gjenstandene under lekene og vil systematisk bli erstattet av Monnaie de Paris, med identiske graveringer som originalene". Det kan imidlertid hende at de må erstatte dem alle...