En annen Switch-emulator har blitt stengt ved å nå en avtale med Nintendo

HQ

Åtte måneder etter å ha tvunget nedleggelsen av Switch-emulatoren Yuzu, har Nintendo angivelig gått etter en annen emulator, Ryujinx, som var Yuzus hovedkonkurrent.

I går ble emulatoren tatt offline, noe som førte til at mange spekulerte i at Nintendo hadde tatt den ned. En av utviklerne bekreftet raskt hva som skjedde på Discord, for å unngå spekulasjoner (som oppdaget av @OatmealDome).

Tilsynelatende ble utvikleren gdkchan kontaktet av Nintendo og tilbudt en avtale om å slutte å jobbe med prosjektet, fjerne organisasjonen og alle relaterte eiendeler.

Selv om det ennå ikke er bekreftet om han hadde akseptert avtalen, har de bestemt seg for å fjerne organisasjonen, "så jeg tror det er trygt å si hva utfallet er".

Nintendo har allerede eliminert to Switch-emulatorer i år

Detaljer om avtalen som angivelig er nådd mellom Nintendo og Ryujinx-skaperne er ukjente. Hvis de aksepterte, vil de unngå å gå til domstolene, men det ville sannsynligvis ikke ha vært billig.

Tidligere i år ble Tropic Haze, skaperne av Yuzu, saksøkt av Nintendo og ble tvunget til å betale 2,4 millioner amerikanske dollar til Nintendo på grunn av skader forårsaket av Yuzu (Switch-emulator) og Citra (3DS-emulator), som nå er offline.