Skater avslører ny Tony Hawk-remaster

Den profesjonelle skateren Tyshawn Jones har bekreftet at han er med i et nytt Tony Hawk-spill, noe som sender fansen ut i ville spekulasjoner, ettersom denne kommende tittelen ennå ikke er bekreftet av Activision.

I en tale på Breakfast Club-podcasten (via Eurogamer) sa Jones "Jeg er med i et Tony Hawk som kommer ut, det er kult ... De har en ny de remasterer, så den er i ferd med å komme ut, jeg var med i den forrige."

Det var spekulasjoner om en ny Tony Hawk-remaster for en tid tilbake, selv om vi ikke har hørt noe offisielt som nevnt. Selv om det er høyst usannsynlig at Jones trakk denne detaljen ut av hatten, vil vi likevel ta dette med en klype salt, for å sikre at vi ikke trommer opp hype når selv om en remaster er i arbeid, kan det være mange år unna.