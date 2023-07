En annen viktig rolle er sikret for Superman: Legacy

HQ

Ting ser ut til å gå veldig fort for James Gunn og hans kommende film Superman: Legacy. For to uker siden ble det avgjort hvem som skal spille Superman og Lois, og tidligere denne uken ble det bekreftet at Green Lantern, Hawkgirl og Mister Terrific også vil dukke opp i filmen.

Nå er enda en tilsynelatende viktig rollefigur i filmen bestemt, da Gunn avslører på Threads at Anthony Carrigan (Gotham og Barry) skal spille Metamorpho. Dette er en mer tragisk superhelt som bare ønsker å kvitte seg med kreftene sine, fordi han ikke kan bli normal igjen, samtidig som han har evnen til å forandre seg til stort sett alle materialer.

Det ser ut til at Superman: Legacy blir ganske full av helter og muligens også skurker når den har premiere i juli 2025.