En av Sonic-skaperne trekker seg fra AAA-utvikling etter Balan Wonderworld-skuffelse

Yuji Naka er dypt respektert både i den japanske men også internasjonale spillbransjen. Han var blant annet med på å designe Sonic, og har designet og programmert en rekke innflytelsesrike spill gjennom årene.

Hans seneste spill, Balan Wonderworld, var dog en stor skuffelse, både for anmeldere og forbrukere, og som direkte resultat av den dårlige mottakelsen trekker han seg nå helt fra AAA-utvikling.

I et innlegg på Twitter skriver han at han heller vil jobbe alene på mobilspill:

"Thank you for your birthday messages, I'm 56 years old. I've recently started learning how to program again, and I'm working on a simple game for smartphones with Unity. I'm making it by myself, so it's not much, but I'm enjoying programming it. I hope you'll be able to play with the app when it's available."

Naka var regissør på Balan Wonderworld, og kom fra et studio internt hos Square Enix som fikk navnet "Balan Company".