Virat Kohli har blitt ansett som den mest berømte cricketspilleren i verden, og den største kjendisen i sporten, en av de mest populære i Commonwealth-land som India, der Kohli kommer fra. Den 12. mai sjokkerte Kohli sine millioner av fans (med 271 følgere på Instagram er han den tredje mest fulgte idrettsutøveren i verden, kun slått av Messi og Ronaldo) ved å kunngjøre at han trekker seg fra testcricket i en alder av 36 år. Gitt hans alder og form, var noen fans ikke fornøyd...

"Ærlig talt, jeg hadde aldri forestilt meg hvilken reise dette formatet skulle ta meg med på. Det har testet meg, formet meg og lært meg leksjoner jeg vil ha med meg resten av livet", skrev Kohli i et Instagram-innlegg med over 10 millioner likes. "Det er ikke lett - men det føles riktig. Jeg har gitt alt jeg hadde, og det har gitt meg så mye mer tilbake enn jeg kunne ha håpet på." Kohli ga seg etter 123 tester (kamper) for India, med 9 230 scoringer.

Virat Kohli, ansvarlig for å holde testcricket relevant?

Kahlis popularitet har vært en viktig drivkraft for cricket på verdensbasis, og han er delvis ansvarlig for at cricket er tilbake i de olympiske leker i Los Angeles i 2028. Utenfor de få landene der cricket - og spesielt testcricket - spilles (Storbritannia, Sør-Asia og Oseania), er det vanskelig å forstå hvor stor stjerne Kohli er, spesielt når det gjelder testcricket, den mer "tradisjonelle" formen for cricket, som er i ferd med å tape terreng til fordel for andre kortere cricketvarianter.

Testcricket spilles kun internasjonalt (ingen klubber eller franchiser) av bare 12 lag i verden, som alle er medlemmer av International Cricket Council (ICC). Kohli hadde spilt på Indias cricketlandslag siden 2008. I motsetning til testcricket er den populære indiske Premier League (som for tiden er stanset på grunn av spenninger med Pakistan) Twenty20, et forkortet format av sporten.

Stephan Shemilt, cricketreporter fra BBC, anser Kohli som "uten overdrivelse den viktigste faktoren for å opprettholde relevansen til det lengste formatet når det ellers kunne ha blitt fullstendig slukt av T20-ligaene". Reuters mener samtidig at Kohli vil etterlate seg "et vakuum som blir vanskelig å fylle".