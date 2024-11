En Change.org-underskriftskampanje som ber om en verdigere hyllest til Rafa Nadal har over 10 000 underskrifter

HQ

Rafa Nadals avskjed fra tennisbanen var trist. Nadal tapte sin siste tenniskamp mot Botic van de Zandschulp, og senere tapte Carlos Alcaraz og Marcel Granollers sin double, slik at Spania ble eliminert fra Davis Cup av Nederland.

Dette skulle være Nadals store uke: Selv om Spania ikke vant, var det forventet at han skulle få en stor hyllest i semifinalen på fredag eller til og med i finalen på søndag (noen hadde betalt tusenvis av euro for å komme inn i Nadals potensielle finalekamper).

Men Spanias tidlige eliminering fra turneringen kom som et sjokk og var til og med kontroversielt - burde Spanias kaptein David Ferrer ha latt Nadal sitte på benken, siden han åpenbart ikke var i stand til å konkurrere?

Senere ble han hyllet med en fin video og en stående applaus, men det var langt fra den store finalen Roger Federar hadde for to år siden, som etterlot ett bilde for ettertiden: Federer og Nadal, nære rivaler og venner, gråter og holder hverandre i hendene.

¡Vamos, Rafa!, Change.org-underskriftskampanjen for at Rafa skal få en bedre hyllest

Men for mange var det ikke nok. Og en fan ved navn David har opprettet en Change.org-underskriftskampanje der han ber "institusjonene, regjeringen i Spania og kongefamilien" om "en verdig hyllest til Rafa Nadal".

"Rafa Nadal har forent oss på og utenfor tennisbanen. Rafa Nadal har fått oss til å føle ubeskrivelige følelser og har hatt det utrolig gøy", står det i oppropet.

"Verdiene som Rafa har overført til oss, hans arv og hans person må være grunnen til en verdig anerkjennelse og hyllest, siden hans avskjed ikke har vært hva som var forventet eller hva han fortjener eller hva det spanske folk ønsker å gi og få ham til å føle."

"Bli med oss ved å signere dette oppropet for å be institusjonene, Spanias regjering og kongefamilien om å gi en hyllest som lever opp til arven og verdiene til Rafa Nadal."