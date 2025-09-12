En DLC for Pokémon Legends: Z-A er allerede kunngjort

HQ

Det er fortsatt en måned igjen før vi kan gå tilbake til Lumiose City for å oppleve neste kapittel i Pokémon Legends -serien. Det etterlengtede Pokémon Legends: Z-A kommer ikke før 16. oktober, men allerede nå har vi en veldig god idé om hvordan etterspillet til prosjektet kommer til å se ut.

Som en del av dagens Nintendo Direct, har vi nettopp blitt introdusert for en betalt DLC kjent som Mega Dimension. Omfanget av hva denne DLC vil tilby og hvordan den vil utvide opplevelsen er ikke helt klar, men som en del av DLC vil vi kunne Mega Evolve Raichu inn i ikke en, men to forskjellige varianter. Hvorfor er fortsatt uklart, men du kan se de to forskjellige versjonene av lommemonsteret nedenfor.

Når det gjelder lanseringsdatoen for DLC, ble dette ikke nevnt, bare at vi kan forvente at Holo-X og Holo-Y klesartikler vil være tilgjengelige ved utgivelsen, og deretter for mer historieinnhold som skal lanseres i fremtiden.