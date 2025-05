En ekte Forza-superbil auksjoneres bort til veldedighet

HQ

SpecialEffect og Xbox-veteranen Alan Hartman har gått sammen om en unik auksjon, der en Ford GT-superbil fra 2017 er på høykant.

Ford GT fra 2017 er en av bare 138 modeller som ble laget det året, og ble omtalt på forsiden av Forza Motorsport 6. Bilen ble donert av Hartman, som nylig avsluttet en 30 år lang karriere hos Microsoft, og som senest har jobbet som sjef for Xbox Game Studios.

Auksjonen pågår fra nå og frem til 22. mai, og alle inntektene fra auksjonen går til SpecialEffect. Hvis du ikke er klar over det, er SpecialEffect en veldedig organisasjon som hjelper funksjonshemmede spillere med å spille spillene de elsker med unike oppsett.

"Vi er utrolig takknemlige overfor Alan for denne bemerkelsesverdige muligheten", sier Dr Mick Donegan, grunnlegger og administrerende direktør i SpecialEffect. "Jeg var så heldig å få gleden av å sitte i bilen da jeg sist møtte Alan under et besøk på Turn 10, men denne auksjonen handler ikke bare om en fantastisk superbil - den handler om å gjøre en konkret forskjell i livene til mennesker med fysiske utfordringer over hele verden gjennom innovativ bruk av teknologi. Kjernen i arbeidet vårt er å optimalisere inkludering, glede og livskvalitet ved å hjelpe folk med å kontrollere videospill så godt de kan, så lenge de trenger oss."

"Jeg har selv sett det utrolige arbeidet som SpecialEffect gjør, og jeg er beæret over å kunne bidra på denne måten", sier Alan Hartman. "De gir ikke bare glede til så mange, men de er også en ledestjerne for hele spillbransjen, der vi streber etter å skape like vilkår for alle spillere. Det er et privilegium å støtte dem, og jeg håper denne auksjonen oppmuntrer andre til å engasjere seg og bidra til å støtte denne fantastiske veldedighetsorganisasjonen."

Du kan selv følge med på auksjonen her. Men vær oppmerksom på at det nåværende budet i skrivende stund er på 820 000 dollar, så du bør nok sjekke lommeboken før du hever den digitale padleåren.

