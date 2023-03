En Elden Ring-YouTuber kan endelig hvile nå som DLCen har blitt avslørt

HQ

De fleste Elden Ring-spillere vil beseire Malenia en eller to ganger, hvis de i det hele tatt kan slå henne. Men for noen er spillets ultimate utfordring noe de ønsker å erobre med jevne mellomrom.

En YouTuber kjent som JPNB begynte å beseire Malenia daglig i mai 2022, og sa at de ville fortsette å gjøre det til DLCen for spillet ble kunngjort. Med over 60 ulike builds tok JPNB ned spillets vanskeligste boss om og om igjen.

Nå ser det ut til at de endelig kan hvile, ettersom FromSoftware har annonsert Shadow of the Erdtree-utvidelsen.

JPNB har nå endret utfordringen sin med å slå Malenia en gang hver uke i stedet for daglig, men det er fortsatt en verdig prestasjon selv med denne lille endringen. Nå vil Malenia være fri til å eksistere uten å bli slått så ofte av samfunnshelten.

Takk, GamesRadar.