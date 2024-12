En enorm Halo-lekkasje har nådd internett

HQ

En massiv lekkasje har spredt seg på nettet, med mer enn 90 GB Halo-data som har funnet veien ut i naturen. Dette inkluderer uutgitt innhold, utviklingsverktøy og utviklerversjoner av tidligere spill helt tilbake til 1998.

Ifølge Visceral, X-brukeren som først oppdaget lekkasjen (via Insider Gaming), dukket den opp fordi Halo Studios (tidligere 343 Industries) hyret inn moddere for å prøve å gjenopprette kuttet innhold fra gamle spill. Vi har allerede sett et demonivå fra Halo 2 bli vekket til live igjen takket være hardtarbeidende bevaringseksperter.

Vi kommer ikke til å anbefale deg å laste ned lekkasjen, og vi kommer heller ikke til å gå nærmere inn på hva folk har funnet i den. Men den er der ute i naturen, og har blitt bekreftet som ekte.