En gigantisk Metaphor: ReFantazio-demo på 60GB har begynt å dukke opp i noen land

Metaphor: ReFantazio, det nye JRPG-spillet fra skaperne av Persona 5 i Atlus, lanseres 11. oktober på PS5, PS4, Xbox Series X og PC. En demo er imidlertid på vei ut... og den er enorm.

Som oppdaget av Twitter-brukeren Wario64, har en demo for Metaphor: ReFantazio nettopp blitt utgitt på Xbox Korea.

Denne Prologue Demo lar deg spille den første delen av spillet. Du vil kunne ta med deg fremgangen din til det endelige spillet. Det er ingen begrensninger på bruken, så du kan spille den så lenge du vil.

Ifølge Xbox-siden i Korea er denne Prologue-versjonen av Metaphor: ReFantazio på hele 59,26 GB, noe som gjør demoen større enn mange (om ikke de fleste) spill.

VGC rapporterer også at demoen har dukket opp på PlayStation Network for Japan, og at den vil bli lansert i andre territorier i dag eller i morgen.

Det er bare et tidsspørsmål før du selv kan prøve Atlus' nye kreasjon, som vil utspille seg mellom to virkeligheter: den moderne tiden og en "speilverden" basert på middelalderfantasi. Når det gjelder turbasert kamp og sosial simulering, kan spillerne forvente samme nivå av kvalitet og polering som i Persona 5.