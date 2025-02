En Gorn-oppfølger har blitt annonsert, og kommer til VR-plattformer i 2025

Virtuell virkelighet har aldri tatt av på den måten som mange antok at teknologien ville gjøre da den først begynte å slå gjennom. Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes gode VR-spill der ute, som Batman: Arkham Shadow, det tidløse Beatsaber, Superhot VR, Half-Life: Alyx, Moss, Pistol Whip, og utallige andre. Et annet eksempel er det morsomme Gorn, et actionspill som kombinerer gladiatorer med slapstick-humor, og hvis du likte originalen, har vi gode nyheter å dele, for en oppfølger har nettopp blitt annonsert.

Spillet er kjent som Gorn 2, og kommer til Meta Quest, SteamVR og PS VR2 senere i år, og selv om det utvikles av et annet studio, nemlig Cortopia Studios, har den opprinnelige skaperen Free Lives jobbet sammen med dette teamet for å sikre at alt føles riktig.

Når det gjelder hvordan Gorn 2 vil bygge videre på forgjengeren, blir vi fortalt at det vil presentere enda flere våpen (35 totalt), tilby fem sjefsmestere å ta ned, gi flere arenaer, fiender, feller, power-ups, alt mens det fortsatt er morsomt og dumt. Det vil til og med tilby en Endless Mode og en Custom Mode for folk som bare vil drepe og fortsette å drepe og fortsette å drepe til de ikke kan drepe mer (eller mer sannsynlig til VR-hodesettet deres går tom for batteri ...).

Med alt dette planlagt, ta en titt på Gorn 2 kunngjøringstraileren nedenfor.