En James Bond med en kvinne i hovedrollen skjedde nesten på 1950-tallet.

HQ

På 1950-tallet var James Bond noe helt annet. Det var ikke en langvarig filmserie som varte i flere tiår, med utallige hovedrolleinnehavere og som nærmest var en maskot for Storbritannia. Faktisk slet James Bond så mye at det var snakk om å gi hovedrollen til en kvinne i stedet.

Dette avsløres i den kommende biografien om James Bond-forfatteren Ian Fleming, skrevet av forfatteren Nicholas Shakespeare. Ifølge IndieWire ble det uttalt at på grunn av de svake prestasjonene til både Thunderball og Casino Royale, var det planer om å hente inn Susan Hayward som ny hovedrolleinnehaver i forkant av etableringen av Dr. No, en idé som sprang ut av hodet til produsent Gregory Ratoff.

Med tanke på at det ble en del motbør før den siste filmen (No Time to Die) kom på grunn av at Lashana Lynch tok over 007-navnet (og ikke engang ble James Bond) på grunn av at Bond gikk av med pensjon, ville dette utvilsomt ha åpnet et helt annet ormebol, spesielt med tanke på hvor mye mindre progressivt samfunnet var for seks tiår siden.

Om planen skriver Shakespeare: "Siden midten av 1950-tallet hadde mange kjente skuespillere blitt kontaktet. Gregory Ratoff hadde den oppsiktsvekkende ideen om å la Bond spilles av en kvinne, Susan Hayward. Ian hadde tenkt på flere muligheter, fra Richard Burton ('Jeg tror at Richard Burton ville være den aller beste James Bond'), til James Stewart ('Jeg ville ikke ha noe imot ham som Bond hvis han kan anglisere aksenten sin litt'), til James Mason ('Vi må kanskje nøye oss med ham')."

Selv om det er uklart hva fremtiden vil bringe for James Bond, har medprodusent Barbara Broccoli tidligere bekreftet at Bond alltid vil være en mannlig karakter, men det betyr vel ikke at vi ikke vil se en kvinnelig 007 igjen på sikt?