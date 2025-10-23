En kampsøster kommer til å bli med Warhammer 40,000: Boltgun II

HQ

Vi fikk en ny titt på Warhammer 40,000: Boltgun II som en del av Galaxies Showcase, og vi fikk avsløringen av en ny spillbar helt som vil ta et standpunkt mot kjettere og daemoner når Malum Caedo trenger en pause.

I tillegg til vår kjedesverd-svingende, overmektige Space Marine, får vi også spille som et medlem av Adetpta Sororitas, også kjent som Sisters of Battle, i Boltgun-oppfølgeren. Bevæpnet med boltpistol og kraftsverd skal hun hugge ned kjettere i hopetall. Forræderske gardister, kultister og til og med Chaos Space Marines blir sprengt i fillebiter i enden av sverdet hennes.

Det er foreløpig ukjent hvor mye av spillet vi kommer til å spille som denne nye helten, men det vil være fans av den opprinnelige Malum Caedo som savner ham hvis han er borte for godt. Ettersom Warhammer 40,000: Boltgun II legger til en forgrenende narrativ kampanje, ser vi for oss at vi vil kunne velge hvor mye tid vi bruker med en av heltene våre. Uansett hvem vi spiller som, vet vi at det er en dårlig dag å være en fiende av Imperiet.