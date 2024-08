En klassisk Bungie-franchise er nå helt og holdent gratis å spille

HQ

Teamet på Aleph One, som har hatt støtte fra Bungie gjennom hele prosjektet, har fullført arbeidet med å gjenopplive Marathon trilogien av FPS-spill fra Bungies dager førHalo for et moderne publikum.

Sist, og senest, har de fullført portingen av Marathon Infinity, som nå er utgitt under navnet Classic Marathon Infinity. Alle de tre spillene i serien kan nå spilles gratis via Steam.

Aleph One er oppkalt etter open source-motoren som ble brukt til kildekoden i Marathon 2, som ble utviklet i fellesskap og utgitt offentlig av Bungie før de ble kjøpt opp av Microsoft.

Seriens tilbakekomst sammenfaller med 30-årsjubileet, som ble feiret i løpet av året.

En talsperson fra Bungie sa om prosjektet: "Vi støtter Marathon -fellesskapet og Aleph Ones engasjement her for å bringe det originale Marathon til PC, Linux og Mac for alle å oppleve, med spill på tvers av plattformer tilgjengelig i flerspiller.

"Dette er en ekte hyllest til det originale spillet."

Aleph One gjenoppbyggingene av Marathon -spillene støtter valgfri widescreen HUD, 3D-filtrering/perspektiv, posisjonslyd og 60+ FPS-interpolering - "bare i tilfelle originalen er for autentisk" - sier teamet (takk, PC Gamer).