En morsom blooper er fortsatt en del av Oblivion Remastered

Hvis du kan din Oblivion-historie, husker du sikkert alle de tidlige memene som gikk viralt ved lanseringen i 2006, hvorav den mest populære var den fullstendig svindleriske mikrotransaksjonen Horse Armor, som dessverre var helt nødvendig for at hestene skulle overleve i spillet.

En annen kultfavoritt er Tandilwe, en kvinne som er mestertrener for Speechcraft. Grunnen til at hun ble stor, er at stemmeskuespilleren tilsynelatende ikke var fornøyd med prestasjonen hennes og ba om å få gjøre om en replikk - men spørsmålet om å gjøre det ble liggende igjen i spillet, og replikken gjentas derfor to ganger med spørsmålet (i et helt annet tonefall) i midten:

"Jeg hørte at tyver brøt seg inn i Arcane University, Imperial Legion Compound og Temple, alt på samme natt... Vent litt, la meg gjøre det igjen... Jeg hørte at tyver brøt seg inn i Det arkanske universitetet, Den keiserlige legionens anlegg og tempelet, alt på samme natt."

Grunnen til at vi nevner dette, er at Bethesda og Virtuos tydeligvis er klar over hvor ikonisk dette sitatet er, og det er derfor det er inkludert i The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered og ikke sortert ut på noen måte. Hvis du drar til Imperial City Temple District og besøker Temple of the One, står Tandilwe der, klar til å holde den fantastiske talen sin. Sjekk ut trådinnlegget nedenfor for å høre hele talen i sin helhet.