En mulig « Octopath Traveler III» skal «utfordre grensene

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I fjor ble « Octopath Traveler 0 lansert, en PC- og konsollversjon av mobilspillet «Octopath Traveler: Champions of the Continent», som fikk ganske gode anmeldelser. Men det fansen håper på, er en ekte tredje del i serien, og dette er noe utviklerne er godt klar over.

I et intervju med Dengeki Online (takk, Automaton) sier produsent Tomoya Asano:

«Vi føler virkelig [fansenes forventninger]; jeg ville bare få frem det.»

Dessverre kan han ikke kunngjøre noe nytt på dette tidspunktet, men han forklarer at teamet ikke kan gjøre noe halvhjertet fordi serien er så elsket. Han legger til at «hvis vi skal gjøre det, skal vi presse grensene.» Det ser derfor ut til at et potensielt «Octopath Traveler III» vil ha et betydelig høyere ambisjonsnivå, og han avslutter med en håpefull tone ved å be fansen om å «fortsette å se frem til det som kommer videre.»