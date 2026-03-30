En noe rimelig PS6 er fortsatt mulig, men Sony vil sannsynligvis ikke bry seg, ifølge leaker

Med PlayStation 5 som ser ut til å være den første Sony-konsollen som ender opp dyrere å kjøpe på slutten av livssyklusen enn den var i starten, er det ikke store forhåpninger om at PlayStation 6 blir en rimelig spillrigg. Det antas at selv om det er mulighet for at konsollen "bare" koster $ 699, kan det hende at Sony ikke gidder å prøve å gjøre konsollens kostnad så lav som mulig, med tanke på mangelen på konkurranse den finner i disse dager.

I følge leaker KeplerL2 (via Wccftech) trekker kostnadene for alle komponenter for PlayStation 6 et sted nær $ 750-merket. Derfor, med et betydelig tilskudd, kan Sony fortsatt selge PS6 for $ 699 teoretisk. "Spørsmålet er om Sony i det hele tatt vil bry seg nå som Xbox ikke lenger er en direkte konkurrent," skriver KeplerL2.

Project Helix forventes å sikte mot et annet marked, ettersom Xboxs neste konsoll ser ut til å kombinere PC-spill med økt ytelse, kommer den sannsynligvis til å bli veldig dyr, og mer for ekte spillentusiaster enn folk som bare vil ha en maskin å spille på. Derfor kan dette være den første generasjonen på lenge der Sony har frie tøyler.

I forrige uke annonserte Sony en prisøkning på PlayStation 5-serien. Med fortsatt høye RAM-priser og en kraftig økning i kostnadene for andre komponenter, er det mulig at situasjonen globalt ikke har roet seg når PS6 er klar til å bli avslørt og priset.