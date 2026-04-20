En ny Nintendo pop-up-butikk har dukket opp i London sentrum

I en ganske overraskende vending har en ny Nintendo pop-up-butikk dukket opp i London, med den ikoniske japanske spilltitanen som tar over Tottenham Court Road Argos-stedet for å tilby massevis av typisk utfordrende å skaffe seg varer og utstyr.

Ifølge My Nintendo News vil pop-up-butikken være tilgjengelig de neste månedene, og den vil bli kalt Nintendo Experience Zone og tilby plysj, actionfigurer og til og med amiibo som er vanskelig å finne.

Dette er ikke første gang en popup-butikk har åpnet i London, da en kom i slutten av 2025 og holdt åpent i rundt tre uker. Denne siste utviklingen tyder på at Nintendo anså pop-up-butikken som en suksess og har til hensikt å tilby slike butikker oftere for de som bor i eller reiser til den britiske hovedstaden.