Nintendos popup-butikk kommer til London for første gang

Nintendo har annonsert sin første offisielle butikk i London. Selv om den ikke er kommet for å bli, vil den gi fansen muligheten til å kjøpe merchandise fra sine favorittfranchiser og -spill, inkludert klær, vesker, pins, samleobjekter, ting til hjemmet og mye mer.

Butikken åpner 22. oktober, og hvis du vil være der når dørene åpnes, må du forhåndsregistrere deg 7. oktober for å få tilgang til åpningsuken. Etter 27. oktober er det åpent, og et tradisjonelt køsystem vil bli brukt.

Nintendos popup-butikk varer frem til 16. november, så det er lurt å komme dit før det hvis du har planer om å kjøpe noen Nintendo-goodies. Butikken ligger i første etasje i Westfield London i Shepherd's Bush (Ariel Way, Shepherd's Bush W12 7GF), rett overfor Legobutikken. Den er åpen fra 10.00 til 21.00 mandag til lørdag, og fra 12.00 til 18.00 på søndager.

