En ny Spawn-film er nå bekreftet til 2025.

Spawn-filmen fra 1997 er en kultklassiker den dag i dag, og den demoniske helten er fortsatt en utrolig populær figur til tross for at han ikke får mye kjærlighet når det gjelder filmer og TV-serier.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg, for Jason Blum har bekreftet at det kommer en ny Spawn-film i 2025. I en samtale med ComicBook.com sa Blum: "I 2025 kommer Spawn til å komme ut. Det står jeg ved. Jeg står ved det."

Opprinnelig var det meningen at den nye Spawn-filmen skulle ha et lavere budsjett. I 2017 plukket Blumhouse opp prosjektet og ga Jamie Foxx hovedrollen. Siden den gang har det vært mange stopp og starter, men nå ser det endelig ut til at ting er på rett spor. Allerede i juni kommenterte Blum filmen, der han igjen uttalte seg svært positivt, men da var forfatterstreiken i full gang, og det var et uferdig manus som nå kan være ferdig.

Gleder du deg til en ny Spawn-film?