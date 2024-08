En oppfølger til Astro Bot kan allerede ha fått grønt lys

HQ

Utgivelsen 6. september i år, Astro Bot er oppfølgeren til Astro's Playroom fra 2020, gjennombruddshiten som opprinnelig var ment som lite mer enn et haptisk utstillingsvindu for PlayStation 5s skinnende nye DualSense -kontroller.

Med utgivelsen truende så nær, har samfunnet gravd rundt etter alt de kan få tak i, inkludert trofeer for 3D-plattformspilleren. I den nylig avslørte trofélisten lyder platinatroféet visstnok "Vi ses i Astros neste eventyr!"

Det ville ikke være første gang Team Asobi har avslørt en oppfølger på denne måten, ettersom det identiske troféet i Astro's Playroom inneholdt den samme teksten, og se hvor vi er nå.

Det er selvsagt ikke noe konkret bevis, og i den turbulente videospillverdenen kan mye endre seg på kort tid, men det kan se veldig bra ut for fansen, med muligheten for at en annen tittel kan komme forhåndsinstallert som et teknisk utstillingsvindu på en PlayStation 6-konsoll.

I alle fall, hvis Astro Bot gjør det bra, kan vi se en veldig lys fremtid for den lille roboten, som står skulder ved skulder med titaner som Kratos og Aloy som er med i den siste utgaven (takk, GameRant).