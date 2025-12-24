En potensiell sammenslåing av ATP og WTA kommer ikke til å skje med det første, og noen innsidere er skeptiske

HQ

En potensiell sammenslåing mellom ATP og WTA, tennisforbundene for menn og kvinner, kan skje i 2026, men det er økende skepsis blant innsidere til at det vil bli inngått en avtale mellom de to forbundene, på grunn av inntektsforskjellene.

Ifølge resultatene for 2024 rapporterte ATP dobbelt så store inntekter som WTA, 293 millioner dollar og et overskudd på 52 millioner dollar fra herretouren, sammenlignet med 142,6 millioner dollar og et underskudd på 4,9 millioner dollar fra dametouren. Dette gjør det vanskelig å vite hvordan inntektene skal fordeles mellom de to sidene av det potensielt unike tennisforbundet, med den ekstra faktoren at de mest populære arrangementene vanligvis er blandede.

Ifølge Front Office Sports sa WTA og ATP i en felles uttalelse at de "har blitt enige om å fortsette samtalene våre på nyåret angående et potensielt kommersielt samarbeid". Men kilder som dette nettstedet har spurt, tror at avtalen kanskje ikke blir noe av, ikke bare på grunn av økonomiske forskjeller, men også på grunn av strukturelle forskjeller mellom de to forbundene.

En sammenslåing mellom ATP og WTA vil kombinere sponsoravtaler og kommersielle avtaler, inkludert salg av senderettigheter, noe som i teorien vil bidra til flere sponsorer, bedre avtaler og vekst i en bransje som er i evig spenning mellom spillerne og lovgiverne.