Australian Open og Tennis Player's Association nær en løsning på søksmålet

The Professional Tennis Players' Association (PTPA), foreningen som representerer eliten av tennisspillere, kritiserte tidligere i år de to største (og eneste) tennisturneringene for menn (ATP) og kvinner (WTA) for deres "monopolistiske kontroll" over sporten, og sa at de fungerte som et "kartell" med konkurransehemmende praksis som "systematisk misbruker, knebler og utnytter spillere for å oppnå personlig fortjeneste".

Foreningen, som ble grunnlagt av Novak Djokovic i 2019, reiste senere søksmål mot de fire "majors": organisasjonene bak Australian Open (Australian Tennis), Wimbledon (All England Club), US Open (US Tennis Association) og Roland Garros (French Tennis Federation). PTPA la også til International Tennis Federation (ITF) og International Tennis Integrity Agency (ITIA) i søksmålet, men disse ble senere fjernet.

Men det ser ut til at PTPA og TA (Tennis Australia) er i ferd med å komme til enighet om en avtale som kan styrke PTPA i sakene mot de andre Grand Slam-turneringene, som kan ende opp i rettssaker. Ifølge et brev som er sendt til United States Southern District Court i New York, er PTPA og TA i gang med "substansielle og produktive bilaterale forliksdiskusjoner", og de kan komme til å inngå et forlik.

Resten av Grand Slam-turneringene vil fortsatt være saksøkte, selv om PTPAs hovedmål, som deres administrerende direktør Ahmad Nassar sa i mars (via BBC Sport), er å ikke gå til rettssak og inngå et forlik som tvinger konkurransene og de styrende organene til å komme med innrømmelser, mest sannsynlig bedre pengepremier for spillerne.

Australian Open nærmer seg med stormskritt (mellom 12. januar og 1. februar 2026), og det gjenstår å se om de klarer å komme til enighet med spillerforeningen for å skaffe premiepenger i tide til neste års konkurranse.