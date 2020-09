En rekke Metal Gear-spill kommer visst til PC

Du ser på Annonser

Ryktene og håpene om at Metal Gear Solid-spillene skal pusses opp igjen og komme til dagens konsoller eller PC har vært der i flere år, og nå virker det i alle fall som om Konami vil gi flere muligheten til å prøve deler av den fantastiske serien.

Det taiwanske sensurorganet har nemlig satt sin dom over PC-utgaver av Metal Gear, Metal Gear Solid og Metal Gear Solid 2: Substance. Hver av dem inneholder til og med et bilde som viser tittelskjermen med PC-menyer, så man kan trygt si det virker troverdig. Derfor er det kanskje også verdt å merke seg at Konami Collector's Series: Castlevania og Konami Collector's Series: Contra har fått samme behandling. Forhåpentligvis får vi en bekreftelse på alt dette under Tokyo Game Show de neste dagene.