En rekke PlayStation 4- og PlayStation 5-spill er nå gratis

Siden Elden Ring-lekkasjene har tatt mye oppmerksomhet disse to første dagene av uken er det relativt rolig hva offisielle nyheter angår. Derfor er det greit å komme med en påminnelse.

For som Sony annonserte forrige tirsdag kan alle med en PlayStation 4 eller PlayStation 5 nå kunne legge til Ratchet & Clank i samlingen sin. Her snakker vi altså ikke bare om folk med PlayStation Plus, men bare har en av konsollene. Tilbudet gjelder ut den 31. mars, så husk å legge det til før det er for sent.

Nå som tirsdagen har kommet kan PlayStation Plus-medlemmer også legge til hele fire nye spill i samlingen sin uten å betale en ekstra krone. Frem til den 5. april får du både PS4-utgaven av Final Fantasy VII: Remake (uten gratis oppgradering til PS5-utgaven i juni), PSVR-spillet Farpoint, Remnant: From the Ashes til PS4 og det nå nylanserte Maquette på PS5.