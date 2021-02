Alle PlayStation-eiere får gratis spill og fantastiske tilbud i mars

Du ser på Annonser

Forrige april overrasket Sony gledelig nok verden med det de kalte Play at Home. Dette var en måned hvor alle PlayStation 4-eiere kunne få Uncharted: The Nathan Drake Collection og Journey gratis, samt ta nytte av en mengde tilbud. Dette har de tenkt å gjøre i år også.

Play at Home 2021 vil starte allerede den 1. mars, og da vil alle med en PlayStation 4 eller PlayStation 5 kunne skaffe seg Ratchet & Clank gratis. Faktisk vil flere spill være gratis, men Sony nøyer seg med å bekrefte dette foreløpig. Samtidig avslører de at vi kan teste ut Wakanim (enkelt sagt den europeiske utgaven av animetjenesten Funimation) gratis i 90 dager (104 om du ikke har prøvd de vanlige to ukene allerede) fra og med den 25. mars.

Nærmere informasjon om alt dette, de andre gratis spillene, tilbud og mer vil offentliggjøres senere, men hva synes du så langt?