En romantisk komedie var Netflix' mest sette prosjekt forrige uke

Det er ikke til å stikke under en stol at One Piece har vært en stor suksess for Netflix, faktisk så stor at Netflix bare ventet en kort stund før de ga grønt lys for og bestilte en ny sesong. Men selv om serien har vært stor, har den ikke vært stor nok til å avverge en ny romantisk komedie som debuterte i forrige uke.

Den romantiske komedien med The White Lotus' Haley Lu Richardson i hovedrollen, kjent som Love at First Sight, har katapultert til toppen av Netflix' globale topp 10-liste og blitt strømmetjenestens største prosjekt den siste uken.

Filmen har hatt 14,1 millioner visninger siden debuten, noe som gjør den til strømmetjenestens største film for øyeblikket og plasserer den foran One Piece, som bare hadde 10 millioner visninger i forrige uke (dette er riktignok One Piece's tredje uke siden lanseringen).

Har du sett Love at First Sight ennå, og hva synes du i så fall om den?