En spesiell Nier-livestream vil feire seriens 15-årsjubileum i april

Kan vi få se avsløringen av et nytt Nier-spill?

Square Enix og utviklerne i Toylogic har aldri lagt skjul på at Nier Replicant ver.1.22474487139 vil være langt mer enn en penere utgave av original. Blant annet venter...

Nier Replicant ver.1.22474487139 er ferdig og klart for lansering

den 7 april 2021 klokken 19:41 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Med tanke på at Nier Replicant ver.1.22474487139 bare er to uker unna lansering bør ikke kveldens nyhet komme som et sjokk, men i disse pandemitider er den uansett grei å...