En uavhengig utvikler ber Steam om å endre refusjonspolitikken etter at alle har fullført spillet deres på under to timer

Steams refusjonspolicy har blitt satt i tvil av en indieutvikler som har oppdaget at flere spillere har bedt om refusjon etter å ha fullført spillet på under to timer. « Paddle Paddle Paddle » er et samarbeidsbasert utfordringsspill der du og en annen spiller styrer hver sin åre i en kano og må overvinne en rekke farlige hinderløyper for å unngå at lava strømmer inn på begge sider av dere. Spillet er ment å være vanskelig, men det er også ganske kort for noen, som har klart å fullføre det innen tidsgrensen på to timer før Steam ikke lenger tillater refusjon.

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For øyeblikket tillater Steam deg å få refundert et spill hvis du har hatt det i mindre enn to uker, og hvis du har brukt mindre enn to timer på å spille det. Utvikleren Zoroarts ønsker at dette skal endres. «Det ville vært kult om dere endelig kunne gjøre noe med refusjonspolitikken deres... Har fått dusinvis av slike anmeldelser og en refusjonsrate på 21 %, selv om 90 % av anmeldelsene er svært positive», skriver han på Twitter/X.

Paddle Paddle Paddle er ikke et dyrt spill; det koster for øyeblikket 2,99 pund på grunn av en 40 %-rabatt i Steam-salget. Det har også et billig DLC som legger til litt mer innhold i spillet. Man kan hevde at det er grunn til å endre Steams refusjonspolicy når det gjelder spill som ikke er ment å spilles over lang tid, men på den annen side kan dette brukes til å unngå refusjoner helt og holdent. «Utvikleren mener Steam bør innskrenke forbrukerrettighetene ytterligere og fjerne 2-timers spillevinduet for refusjoner. Som en som aktivt har blitt nektet refusjon for enda kortere spilletid, eller for at AAA-studioer har fylt ut opplæringsdelen, synes jeg Mateo er ekstremt virkelighetsfjern og emosjonell fordi hans eget spill ikke er langt nok,» skrev en Steam-anmelder (som faktisk ikke hadde fått pengene tilbake for spillet).

«Det er rett og slett ikke nok innhold, spillet ser ut som et nettleserspill og ble laget i all hast/på kort tid (utvikleren innrømmer dette selv). Og likevel har utvikleren frekkheten til å klage over refusjoner på X når han prøver å selge et nettleserspill til deg,» står det i den mest leste anmeldelsen på Steam på tidspunktet for skrivingen.

Det er tydelig at Zoroarts’ kommentarer ikke har gjort mye for å tilfredsstille Steam-brukerne, men synes du Valve bør endre refusjonspolitikken sin for å unngå situasjoner som denne?