En vilt overdådig guidebok til Metaphor: ReFantazio avduket

Atlus og Future Press kunngjør at en offisiell guide til Metaphor: ReFantazio vil bli utgitt 28. februar. Den koster $55, eller 49,99 €.

Boken er på ikke mindre enn 592 sider og inneholder et fjell av informasjon om spillet og fargerike bilder "som gjenskaper Atlus fantastiske unike stil på den trykte siden", som det står på Amazon. En strategiguide av denne digniteten og med disse produksjonsverdiene er ikke noe vi ser hver dag, og det er den første av sitt slag på veldig lang tid for en Atlus-tittel.

I tillegg til en fullstendig gjennomgang inneholder boken et arketypeleksikon som dekker alle ferdigheter, synteseangrep og mye mer, samt en bestiary som dekker alle fiendetyper med full statistikk, styrker og svakheter. Alle dialoger er kartlagt som et dialogtre, og det er en seksjon for de som vil maksimere spillet 100 %, med alle detaljer om New Game+, en guide til Achievements, en plakat med et kart over hele kongeriket Euchronia og mye mer.

Vi kan tenke oss at mange Metaphor: ReFantazio -fans får vann i munnen nå, eller ...?