En viss del av Marvel Rivals fanbase kommer til å bli veldig glad når Black Cat og White Fox blir med på listen

Marvel Rivals Sesong 7 starter senere denne uken, og den dreier seg om figurer som lurer i skyggene. Styrker fra 2099s Nueva York er på vei inn i hovedtidslinjen, og kaos hersker over hele byen, med de som ønsker å dempe det og dra nytte av det som kolliderer.

White Fox blir med i spillet som en annen strateg, og blir brakt inn 20. mars med lanseringen av sesong 7, og Black Cat er satt til å ankomme senere, sannsynligvis i andre halvdel av sesongen. Fra utseendet til traileren virker hun som en fartsfylt fighter, og passer sannsynligvis inn i Duellist-rollen.

Traileren nedenfor fokuserer på Black Cat i full gang med sine vanlige tyverier, der hun møter White Fox. Det er ingen avgjørende vinner av kampen deres, da det vil være opp til deg å avgjøre når Marvel Rivals sesong 7 kommer.